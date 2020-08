Coronavirus: l’ASL Toscana notifica quarantena a 1000 rientranti, ma è un errore (Di giovedì 20 agosto 2020) Mille notifiche di quarantena inviate dall’ASL Toscana, ma si tratta di un errore: è questo quanto riporta oggi Repubblica Firenze. L’ASL avrebbe infatti inviato 1000 notifiche via mail a persone rientrate da Grecia, Croazia, Spagna e Malta e si erano prenotate per un tampone sul sito della Regione. I soggetti, però, provenendo da paesi europei, dovrebbero fare il tampone e non essere poste in quarantena, procedura prevista invece per chi torna dai Paesi extra Schengen. Per rimediare ieri sono partite le prime telefonate degli operatori per spiegare che è stato commesso uno sbaglio. Leggi su sportface

