Claudia Ruggeri lato b è da urlo: il perizoma non contiene le forme (Di giovedì 20 agosto 2020) Sempre molto seducente e al centro dell’attenzione dei tantissimi fan e follower, Claudia Ruggeri ammalia tutti col micro perizoma nero che proprio non riesce a contenere le sue incredibili forme Claudia Ruggeri, Fonte foto: Instagram (@missClaudiaRuggeri)Davvero splendida e al cento dell’attenzione dei suoi tantissimi follower, Claudia Ruggeri continua a lasciare senza parole tutti i suoi fan su Instagram con scatti davvero super sexy: il micro perizoma nero stende proprio tutti. Solo una settimana fa, la nota compagna di Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli, si era mostrata con un micro bikini bianco davvero molto scollato ed altrettanto ... Leggi su chenews

Sonia Bruganelli (scopri la sua biografia) è convolata a nozze con Paolo Bonolis nel 2002 e dalla loro storia d’amore sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. Nota per essere la moglie del noto co ...Claudia Ruggeri torna a pubblicare su Instagram. La splendida modella ha infiammato i social con il suo lato B in bella mostra: follower impazziti La bellissima modella Claudia Ruggeri ha voluto salut ...