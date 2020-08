Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi in luna di miele in Italia (con il figlio di lui). Ecco perché hanno scelto Amalfi (Di giovedì 20 agosto 2020) Matrimonio a sorpresa e luna di miele top secret. Almeno fino ad oggi. Un mese dopo il sì nella Royal Chapel of All Saints, lo scorso 17 luglio, Beatrice York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi hanno scelto l’Italia come meta del viaggio di nozze. Precisamente, la Costiera Amalfitana. Le foto, pubblicate in esclusiva mondiale da “Chi” in edicola, li ritraggono sorridenti e felici nel mare azzurro di Amalfi: insieme alla coppia c’era anche il piccolo Christopher, detto ‘Wolfie’, avuto da Mapelli in una precedente relazione con l’architetta Dara Huang. Per settimane la stampa britannica ha immaginato un viaggio “low ... Leggi su ilfattoquotidiano

