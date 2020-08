Raiola e gli intrecci con la Juve: Bernardeschi, Malen (Di mercoledì 19 agosto 2020) Che turnover in casa Juve. È Mino Raiola a dirigere il traffico dei suoi assistiti, un andirivieni con inevitabili sorprese. Cominciamo dalla partenza di Blaise Matuidi alla volta di Miami. Ma l'... Leggi su gazzetta

misorecordsuk : Raiola e gli intrecci con la Juve: Bernardeschi, Malen #Juve #Juventus - Gazzetta_it : #Raiola e gli intrecci con la #Juventus: nella scuderia pure #Bernardeschi, e l’obiettivo #Malen... - DecriFederico : Attenzione a Thomas del Atletico Madrid,Il suo procuratore avrebbe dato il consenso a Raiola di trattare con la Juv… - acmilannnnnnnnn : @MilanNewsit HA RAGIONE È UN TOP GIOCATORE È UN CAMPIONE È GIUSTO CHE GUADAGNI DI PIÙ DI UN PAQUETÁ DEL CASO ...MIL… - Daniele82529070 : @DrinhoAle Io credo che Raiola per le questioni economiche per i calciatori sia il migliore procuratore. Gli fa gua… -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola gli

Spunta una clamorosa news di mercato sul Milan, a caccia di una conferma per Zlatan Ibrahimovic, in rossonero potrebbe arrivare Moise Kean, un altro giocatore della scuderia di Raiola, questa ed altre ...Federico Bernardeschi rifiuta Napoli, non vuole trasferirsi in azzurro, per questo è in stand-by lo scambio con Milik. L'esterno della Juve ha cambiato agente, si è rivolto a Raiola. Il giocatore, scr ...