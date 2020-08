Pochesci duro su Pirlo: “Anche la Juventus senza progetti, via Sarri per un signor nessuno” (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’ex allenatore della Ternana, Sandro Pochesci, intervistato dalla trasmissione ‘Stile Juventus’ in onda su ‘Radio Bianconera’, ha parlato della scelta di esonerare Maurizio Sarri per affidare la panchina ad Andrea Pirlo, usando parole molto dure nei confronti dell’ex centrocampista: “Anche alla Juve non esistono i progetti… Io pensavo la Juve fosse avanti rispetto alle altre, secondo me quello che hanno fatto non ha nessun senso. Io avrei mandato via Sarri per prendere Guardiola o Zidane, lo mandi via per prendere un signor nessuno? La carriera da calciatore e quella da allenatore sono cose diverse. Giudicare Sarri dopo un anno e dopo tutto quello che è successo significa che nemmeno la ... Leggi su sportface

oscarvalle1984 : RT @JmanBianconero: #Pochesci duro su #Pirlo: 'via Sarri per un signor nessuno' Ma parlava di se stesso? Boh fate un po voi... La carriera… - 8cycling : RT @sportface2016: #Pochesci duro su #Pirlo: 'Anche la #Juventus senza progetti, via #Sarri per un signor nessuno' - JmanBianconero : #Pochesci duro su #Pirlo: 'via Sarri per un signor nessuno' Ma parlava di se stesso? Boh fate un po voi... La carr… - sportface2016 : #Pochesci duro su #Pirlo: 'Anche la #Juventus senza progetti, via #Sarri per un signor nessuno' -

Ultime Notizie dalla rete : Pochesci duro Pochesci duro: «Pirlo alla Juve è una grande sconfitta dell’Assoallenatori» Calcio News 24 “Pirlo alla Juventus è una sconfitta per l’Assoallenatori”

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – A sorpresa la scelta della Juve è caduta su Andrea Pirlo per sostituire l’esonerato Maurizio Sarri. Duro commento di Sandro Pochesci, allenatore ed ex calciatore interve ...

Pochesci duro: «Pirlo alla Juve è una grande sconfitta dell’Assoallenatori»

Sandro Pochesci, ex tecnico della Ternana, ha rilasciato un’intervista, parlando così dell’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve Ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, ...

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – A sorpresa la scelta della Juve è caduta su Andrea Pirlo per sostituire l’esonerato Maurizio Sarri. Duro commento di Sandro Pochesci, allenatore ed ex calciatore interve ...Sandro Pochesci, ex tecnico della Ternana, ha rilasciato un’intervista, parlando così dell’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve Ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, ...