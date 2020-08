Pink e le «cosce grosse»: «Dio me le ha date perché sapeva le avrei usate» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non ha fatto grandi discorsi, Pink. Mercoledì mattina, la cantante, storica incarnazione di quel che oggi andrebbe sotto il nome di «Girl Power», ha condiviso su Instagram un’immagine di sé, in piedi su una tavola da surf. «Era solita chiedermi perché mai Dio mi avesse dato cosce tanto massicce e muscolose. Poi ho capito che sapeva le avrei usate», ha scritto Pink, apponendo al proprio e breve messaggio un hashtag più significativo di tanti. «Strong is my goal», ha compulsato online, «La forza è il mio obiettivo», nella piena consapevolezza di come i canoni estetici imposti alle donne da una società che ci vorrebbe eternamente uguali, spesso, non siano applicabili alla maggioranza dei corpi. Leggi su vanityfair

