Picchiata per 3 anni dal convivente si decide a denunciarlo: l'uomo è stato arrestato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ennesimo episodio di violenza domestica nei confronti di una donna. Nel pomeriggio di ieri, 18 agosto, i carabinieri di Atessa hanno arrestato un 37enne italiano, V.E residente ad Atessa, responsabile ... Leggi su chietitoday

fattoquotidiano : A Riyadh, Nora veniva rinchiusa anche per diverse ore in una stanza, senza cibo né acqua, certe volte dopo essere s… - Roma__SPQR : Picchiata dal marito minaccia di gettarsi dal cornicione del terrazzo: il figlio la trattiene per un braccio… - JackOMelly5 : @RobertoCR82 Gli stessi volontari che se per strada viene picchiata una persona, loro riprendono con il telefonino,… - SillyUmbreon : @littlethingsx__ 'spero che tu venga picchiata per strada, te lo auguro perché te lo meriti etero di merda' È ironia? - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Picchiata dal marito minaccia di gettarsi dal cornicione del terrazzo: il figlio la trattiene per un braccio https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Picchiata per Lecco, picchiata davanti ai figli: trova il coraggio di denunciare il marito IL GIORNO Ragazzina di 15 anni picchiata e rapinata sul lungomare di Riccione da baby gang al femminile

Aggredita selvaggiamente e brutalmente picchiata dal branco in strada e poi rapinata solo ... soccorso dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. Per le sue coetanee ...

Bielorussia: i racconti shock delle persone arrestate e picchiate dalle forze di sicurezza

"I leader dei Paesi occidentali suggeriscono colloqui - ha proseguito - e nel frattempo portano avanti la loro agenda. Tikhanovskaya è fuggita dal suo Paese, per rifugiarsi… Leggi ...

Aggredita selvaggiamente e brutalmente picchiata dal branco in strada e poi rapinata solo ... soccorso dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. Per le sue coetanee ..."I leader dei Paesi occidentali suggeriscono colloqui - ha proseguito - e nel frattempo portano avanti la loro agenda. Tikhanovskaya è fuggita dal suo Paese, per rifugiarsi… Leggi ...