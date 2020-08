Mariangela Mandia entra nel Consiglio dell’Uici (Unione ciechi e ipovedenti) (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’imprenditrice Mariangela Mandia è stata eletta consigliera Uici (uUnione ciechi ed ipovedenti), per la sezione salernitana, con le deleghe in comunicazione, progetti e ripristino attività artigianali, sviluppo, ed inserita nel comitato Irfor (ricerca e formazione). “Sono molto onorata per questo prestigioso incarico, che cade proprio nel centenario della fondazione dell’associazione nazionale Uici, Unione ciechi ed ipovedenti.Le importanti deleghe mi permetteranno di poter mettere in pratica tutto ciò che contraddistingue il mio impegno, con lungimiranza, passione e competenza. Ringrazio la comunità, i miei genitori e le persone di Sistema Bellezza Management, che al mio fianco, renderanno possibile in ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Mariangela Mandia Mariangela Mandia entra nel Consiglio dell'Uici (Unione ciechi e ipovedenti) Il Denaro Mariangela Mandia entra nel COnsiglio dell’Uici (Unione ciechi e ipovedenti)

Lo scorso nove agosto l’imprenditrice Mariangela Mandia è stata eletta Consigliera UICI (unione ciechi ed ipovedenti), per la sezione salernitana, cui sono state attribuite ...

Lo scorso nove agosto l’imprenditrice Mariangela Mandia è stata eletta Consigliera UICI (unione ciechi ed ipovedenti), per la sezione salernitana, cui sono state attribuite ...