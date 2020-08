"Il flop dei banchi a rotelle mi è costato 2 milioni" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lodovica Bulian Il titolare di una delle più grande ditte di forniture: "Puniti per la nostra correttezza" «Le condizioni del bando gara per banchi e sedute innovative emanato dal commissario Arcuri erano impossibili da soddisfare. Prevedevano la consegna entro fine agosto, con penali pesantissime. Noi, e come noi altre imprese, per serietà non abbiamo partecipato perché quel termine non era rispettabile, non solo da noi, ma da chiunque. Ora improvvisamente la scadenza del bando gara è scomparsa e le consegne sono slittate a ottobre. Le condizioni di quella gara sono state stravolte ex post e noi abbiamo subito un danno ingente, con una perdita di fatturato pari a un milione di euro». Una beffa la gara europea per la fornitura dei banchi monoposto bandita dal commissario all'emergenza, ... Leggi su ilgiornale

L'Atalanta è pronta a rivoluzionare le proprie fasce. Già pochi giorni fa Hans Hateboer aveva annunciato di voler lasciare i nerazzurri. Il rinnovo delle corsie esterne non si fermerà, comunque, all'o ...

Quasi quasi vorrei incazzarmi con l’anestesista in sala nel corso dell’addormentante e soporifero Gran Premio di Spagna, perché stavolta la dose del farmaco mi pare talmente eccessiva che tutto il Cir ...

L'Atalanta è pronta a rivoluzionare le proprie fasce. Già pochi giorni fa Hans Hateboer aveva annunciato di voler lasciare i nerazzurri. Il rinnovo delle corsie esterne non si fermerà, comunque, all'o ...