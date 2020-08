Gnabry: “Ottima partita anche se non ha funzionato tutto” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Serge Gnabry ha siglato una doppietta che ha portato il suo Bayern alla finale di Champions League. Intervistato nel post match dai microfoni di Sky Sport ha commentato: “E’ stata un’ottima partita, forse abbiamo subito qualcosa in difesa ma siamo riusciti a segnare tre gol. All’inizio non ci facevano giocare, sfruttavano le nostre ripartenze perché sono un’ottima squadra. L’importante oltre al gol personale è che siamo riusciti a vincere anche sfruttando le fasce”. Foto: Twitter Bayern L'articolo Gnabry: “Ottima partita anche se non ha funzionato tutto” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Emmachampagne95 : RT @thekingsalo: Sapete quanto è costato #Gnabry al Bayern Monaco? Otto milioni di euro. Si chiama programmazione e ottima gestione del mer… - thekingsalo : Sapete quanto è costato #Gnabry al Bayern Monaco? Otto milioni di euro. Si chiama programmazione e ottima gestione… - Maxi_Gooner : Ogni volta che vedo Serge Gnabry fluttuare in campo mi viene in mente quel criminale calcistico di Tony Pulis che a… - calciomercatoit : 25' Ancora Gnabry!! Pericolosissimo col sinistro, ottima risposta di Lopes in allungo LIVE #LioneBayern 0-1 #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Gnabry “Ottima