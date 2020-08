Coronavirus, i dati dal mondo. Germania, il contagio cresce ancora (Di mercoledì 19 agosto 2020) Pechino, 19 agosto 2020 - Il Covid avanza senza sosta nel continente americano, mentre rialza la testa in molte zone del mondo dove era stato arginato. Sono ormai più di 780.000 i morti a livello ... Leggi su quotidiano

NicolaPorro : Come nel 2011 l’operazione di creazione del panico è avvenuta attraverso lo #spread, oggi il giochino si ripete con… - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #18agosto ?? 31 nuovi casi ?? 3.425 tamponi eseguiti ?? 20 ricoverati (+5 da ieri) ?? 4 i… - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Dati preoccupanti, rialzare il livello dell’attenzione. Appello ai giovani, usare tutte le… - Haiatyvarotto : Altro esempio di #FakeNews usate da 'esperti' per fare #Terrorismo con questa #pandemia È evidente, sia dai dati… - CCKKI : #Coronavirus, più di #780mila i morti nel mondo. Gli ultimi dati della John Hopkins University parlano di 780.908… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus, i dati: 403 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore Il Fatto Quotidiano Robeco: Lo streaming e' il futuro dei media - PAROLA AL MERCATO

di Jack Neele e Richard Speetjens* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ago - Dopo anni di crescita stellare, il boom dello streaming dovrebbe continuare grazie in modo particolare ad un aument ...

Conte: “Governo non ha mai autorizzato apertura discoteche, Regioni hanno deciso da sole”

Torna a parlare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo la piccola pausa a cavallo di Ferragosto; per farlo, sceglie il taccuino di Marco Travaglio e Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano, c ...

di Jack Neele e Richard Speetjens* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ago - Dopo anni di crescita stellare, il boom dello streaming dovrebbe continuare grazie in modo particolare ad un aument ...Torna a parlare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo la piccola pausa a cavallo di Ferragosto; per farlo, sceglie il taccuino di Marco Travaglio e Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano, c ...