Coronavirus, cresce una mutazione più infettiva ma meno letale (Di mercoledì 19 agosto 2020) (AGI) - Singapore, 19 ago. - Una mutazione sempre più comune del nuovo Coronavirus trovato in Europa, Nord America e parti dell'Asia potrebbe essere più contagiosa ma sembra essere meno mortale. Queste le conclusioni del medico di malattie infettive Paul Tambyah, consulente presso l'Università Nazionale di Singapore e presidente dell'International Society of Infectious Diseases. "Le prove - spiega Tambyah - suggeriscono che la proliferazione della mutazione D614G in alcune parti del mondo ha coinciso con un calo dei tassi di mortalità, il che potrebbe implicare che il virus sia meno letale". L'esperto sostiene che la maggior parte dei virus tende a diventare meno virulenta a seguito delle numerose mutazioni. "È ... Leggi su agi

Mirante della Roma e i casi al Cagliari, la Serie A teme l'effetto Sardegna

ROMA. Effetto vacanze sul calcio: anche tra la serie A cresce la percentuale di contagi da coronavirus, e con lei i timori di nuovi ostacoli alla ripresa. A un mese esatto dalla data fissata per la ...

Casi di contagi al Cagliari e alla Roma, la Serie A teme l'effetto vacanza

