Accadde oggi: 60 anni fa partiva la missione russa Sputnik 5, a bordo i cani Belka e Strelka (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 19 agosto 1960 partiva la missione russa Sputnik 5, da cui recentemente ha preso il nome il vaccino russo per il Coronavirus. La missione è stata la prima a riportare a Terra animali che avevano viaggiato nello Spazio, aprendo la strada al primo volo spaziale umano, Vostok 1, di cui è stato protagonista, 8 mesi dopo, Yuri Gagarin. Lo Sputnik 5 portò nello Spazio 2 cani, Belka (Scoiattolo) e Strelka (Piccola Freccia), 42 topi, 2 ratti, mosche e molte piante e di funghi, oltre a una telecamera che riprendeva le immagini dei cani. Una stazione radio a Bonn è stata tra le prime a captare i segnali dalla navetta. La capsula è tornata sulla Terra il 20 agosto, il giorno successivo ... Leggi su meteoweb.eu

carlobenetti : Accadde oggi 19 agosto 1954 “Cercate di promettere un po' meno di quello che pensate di realizzare se vinceste le e… - JuventusTV : ??? Accadde oggi: 2017 All'Allianz Stadium i ???? segnano 3? gol al Cagliari e @gianluigibuffon para un rigore! On… - _Fab1ana_ : Accadde Oggi 19 agosto: Muore Groucho Marx - - BKTPGroup : #Sportello dell'energia: anche a Giardini Naxos un servizio a difesa del consumatore, Accadde oggi - Gazzetta Jonic… - STATUSPANGEA : RT @limesonline: ??#LimesNerd Ecco gli anniversari geopolitici di oggi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Accadde oggi

FIRSTonline

Antonio Curzio da un anno dirige l'Istituto Pagano-Bernini a Chiaia, dopo undici anni all'Istituto Falcone di Pozzuoli. Laurea in studi classici, passione per archeologia e scrittura (è autore di nume ...Il dispaccio viene battuto da un moderno telegrafo di guerra. E non è un caso. Ad Ankara, capitale del regno turco di Recep Tayyip Erdogan, sono le 17 e 23 minuti di Ferragosto. Le parole ostili sono ...