Viviana Parisi "fuggita in un'altra direzione": la nuova pista (Di martedì 18 agosto 2020) Potrebbe riaccendersi la speranza di ritrovare il piccolo Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, la dj torinese di 43 anni trovata morta l'8 agosto nei boschi di Caronia dove si era addentrata dopo un incidente stradale. La Procura di Patti che si sta occupando del caso sta ora passando al vaglio la deposizione del testimone, il turista lombardo che nella giornata di ieri ha riferito sull'ultimo avvistamento della donna. Cambia la direzione delle ricerche: Viviana Parisi, impaurita e agitata, potrebbe aver percorso un sentiero diverso da quello sinora setacciato. Viviana Parisi, il testimone: "Fuggita in un'altra direzione" Tanti gli elementi che affiorano di giorno in giorno sulla ...

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : “Viviana Parisi è fuggita in un’altra direzione”: l’indicazione del testimone sposta le ricerche del piccolo Gioele… - SkyTG24 : Caso Viviana Parisi, pm: 'Dopo l'incidente era impaurita'. Proseguono ricerche di Gioele - nightdramon : Viviana Parisi e Gioele, tutte le ipotesi e i misteri su morte e scomparsa - chilhavistorai3 : 'Non è un pezzo dell'auto di mia moglie': il marito di Viviana Parisi tramite il suo legale Pietro Venuti in dirett… -