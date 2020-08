Venerato su Koulibaly: "Non ci saranno altri incontri ADL-Ramadani, trattative nel pieno..." (Di martedì 18 agosto 2020) Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly? Ramadani non ha bisogno di tornare a Capri per vedere De Laurentiis, si sentono a telefono o via Skype, anch ... Leggi su tuttonapoli

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Boga, il Napoli chiede tempo al Sassuolo, Gabriel? Bisogna prima vendere Koulibaly, il City in pol… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Boga, il Napoli chiede tempo al Sassuolo, Gabriel? Bisogna prima vendere Koulibaly, il City in pol… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Boga, il Napoli chiede tempo al Sassuolo, Gabriel? Bisogna prima vendere Koulibaly, il City in pol… - napolimagazine : MERCATO - Venerato: 'Boga, il Napoli chiede tempo al Sassuolo, Gabriel? Bisogna prima vendere Koulibaly, il City in… - calciomercato_m : MERCATO - Venerato: 'Boga, il Napoli chiede tempo al Sassuolo, Gabriel? Bisogna prima vendere Koulibaly, il City in… -