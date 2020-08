Su Facebook puoi far pagare il biglietto per i tuoi eventi online (Di martedì 18 agosto 2020) Facebook permette di impostare il prezzo di un biglietto digitale per partecipare agli eventi online (immagine: Facebook)Facebook sta implementando la possibilità di guadagnare denaro dagli eventi online organizzati tramite il social network. I proprietari delle pagine potranno, nel momento della creazione di un evento online, impostare il prezzo del biglietto che il pubblico dovrà acquistare. Visto che in molti paesi del mondo sono ancora in atto lockdown o misure di distanziamento sociale, molti eventi stanno migrando su piattaforme digitali per consentire agli spettatori di partecipare rimanendo in casa al sicuro. È il caso di eventi come il San Diego Comicon ... Leggi su wired

Facebook sta implementando la possibilità di guadagnare denaro dagli eventi online organizzati tramite il social network. I proprietari delle pagine potranno, nel momento della creazione di un evento ...

Su Facebook arrivano gli eventi a pagamento, per aiutare le piccole imprese contro Covid-19

L'avvento del coronavirus e le conseguenti misure di distanziamento sociale hanno imposto a molte attività di chiudere i battenti mettendo una seria ipoteca sul loro futuro. A mesi di distanza dallo s ...

