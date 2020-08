Settembre astigiano, polemiche sulla mostra 'Asti città degli arazzi' (Di martedì 18 agosto 2020) La Douja D'Or e il Settembre Astigiano si apprestano al varo con il mare mosso. Non è rimasta isolata la polemica sollevata dal presidente della Provincia Paolo Lanfranco, che ha protestato con forza ... Leggi su gazzettadasti

GazzettadAsti : Settembre astigiano, polemiche sulla mostra “Asti città degli arazzi” -

Ultime Notizie dalla rete : Settembre astigiano

Gazzetta D'Asti

“Su questa scia – rileva il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio – auspichiamo che altre industrie possano in futuro stipulare accordi di questo tipo per garantire tracciabilità ai consumatori.La Douja D’Or e il Settembre Astigiano si apprestano al varo con il mare mosso. Non è rimasta isolata la polemica sollevata dal presidente della Provincia Paolo Lanfranco, che ha protestato con forza ...