Serie C, ecco Connector: il nuovo pallone per la stagione 2020-21 (Di martedì 18 agosto 2020) La Serie C presenta Connector il nuovo pallone per la stagione 2020-21. "Il pallone che fa bene al Paese", questo lo slogan scelto dalla Lega Pro per presentare la sfera che renderà speciale la prossima annata. "Innovativo, giovane, allegro e colorato, con i nomi delle regioni di tutta Italia dove la Lega Pro è presente quasi completamente", si legge sul sito della Lega.Serie C: ecco Connectorcaption id="attachment 1008699" align="alignnone" width="660" Serie C Connector pallone (twitter Lega Pro)/caption" Il nome vuol fare riferimento proprio alla volontà di essere connessi e presenti il più possibile sul territorio, mantra della Lega Pro e ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco Star Wars, in arrivo una serie tv su Kylo Ren

Tante idee sul tavolo per Ben Solo, dal prequel alla serie tv. Rumors insistenti anche per l'inizio delle riprese di Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor e per lo show dedicato a Ezra Bridger e Thrawn The ...

FOTO - Ecco le maglie del Cagliari della prossima stagione

La collaborazione con il club sardo è l’occasione per svelare ai tifosi la prima e la seconda divisa per il prossimo campionato e rappresenta un importante tassello per ampliare il roster di team a ...

