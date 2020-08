"Non un segno indelebile". La storia-scandalo tra Sgarbi e la giovanissima Casalegno? La mazzata a freddo di Elenoire: dettagli privati (Di martedì 18 agosto 2020) Della storia tra Vittorio Sgarbi e l'allora giovanissima Elenoire Casalegno si è parlato a lungo, con una punta di scandalo. Oggi la 44enne presentatrice savonese, intervistata dal Giornale, affronta la questione: "A quell'età molte donne subiscono il fascino dell'uomo più adulto", Sgarbi "era molto affascinante" ma quella relazione non ha lasciato "un segno indelebile" nella sua vita. Sgarbi non ne avrà a male, in fondo il loro rapporto è durato circa 3 mesi per poi sfumare. Decisamente più rilevante, per Elenoire, quello con Dj Ringo: "Una storia per me davvero significativa con lui, con cui infatti ho fatto una figlia". Oggi c'è ... Leggi su liberoquotidiano

