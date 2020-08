Microsoft Flight Simulator vittima del review bombing ed il motivo sarebbe il breve periodo per ottenere il rimborso (Di martedì 18 agosto 2020) Microsoft Flight Simulator decolla davvero per quanto riguarda la critica, con attualmente 93 punti su 100 su Metacritic. Soprattutto vengono lodate la sensazione del volo, l'eccezionale tecnologia e la possibilità di viaggiare in tutto il mondo. Tuttavia, i giocatori sono meno soddisfatti del titolo di simulazione, poiché su Steam le recensioni si trovano "nella media" con il 53% di valutazioni positive, mentre nello store di Windows il gioco ha ricevuto 1,9 stelline su 5. Ma perché questo review bombing?I fan sono particolarmente infastiditi da due fattori correlati. Per prima cosa, i giocatori hanno riscontrato arresti anomali nel gioco, e secondariamente il download richiede un'infinità di tempo e spesso non si avvia nemmeno. Questo porta a un curioso problema con Steam: ... Leggi su eurogamer

XboxItalia : Prendi un aereo, scegli un luogo e decolla! Microsoft Flight Simulator è disponibile da ora con @XboxGamePassPC! A… - Eurogamer_it : #MicrosoftFlightSimulator vittima del review bombing. - wihordd : RT @GamesPaladinsIT: #MicrosoftFlightSimulator è da oggi disponibile per PC #Steam, #Windows10 ed incluso in #XboxGamePass PC. Realistico… - Info_e_Games : Microsoft Flight Simulator: disponibili nuovi aerei e aeroporti - - infoitscienza : Microsoft Flight Simulator è pronto per il decollo: disponibile su PC e Game Pass -