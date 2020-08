Linus: “Il mio post non era un attacco alle discoteche. Le serate di Albertino? La cosa non mi fa impazzire, ma è una sua decisione” (Di martedì 18 agosto 2020) “Mio fratello è adulto e fa le sue scelte. Personalmente non è che la cosa mi facesse impazzire, ma era una sua decisione”. In un’intervista al Corriere della Sera, il conduttore radiofonico Linus torna sulla questione discoteche, dopo il duro post di accusa pubblicato su Instagram. Ma stavolta parla anche del fratello Albertino, che all’inizio del mese era sul palco della Praja di Gallipoli, la discoteca finita al centro delle polemiche per la folla accalcata senza mascherina. “Anche solo qualche tempo fa c’era l’idea che i locali si potessero organizzare”. Tra un concerto (proibito fin da subito) e un cantante che fa la serata in un locale non c’è “nessuna differenza”, ammette il dj, ma ricorda che ... Leggi su ilfattoquotidiano

