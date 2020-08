Libano di nuovo in lockdown: dopo esplosione torna l’allarme Covid. Emergenza con ospedali affollati, fuori uso e carenza di farmaci (Di martedì 18 agosto 2020) A quasi due settimane dall’esplosione che ha devastato una parte della capitale, il Libano torna in lockdown. Non solo le quasi duecento vittime ancora fresche nella memoria e le quasi 300mila persone sfollate, espulse dalle loro case dalla furia distruttiva della detonazione che secondo il governatore Marwan Abboud ha provocato dei danni materiali per almeno 15 miliardi di dollari. A Beirut ora si torna ad aver paura della pandemia. Il nuovo record di contagi giornalieri – 439 nella sola giornata di domenica – ha spinto il governo a optare per una serrata totale di quattordici giorni, escludendo solo i quartieri più colpiti dalla deflagrazione. “Oggi dichiariamo lo stato di allerta generale e abbiamo bisogno di una decisione coraggiosa per chiudere il ... Leggi su ilfattoquotidiano

