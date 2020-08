Il figlio di Paola Perego dj in una discoteca con alcuni positivi. Presta: “Da quattro giorni aspetta il tampone” (Di martedì 18 agosto 2020) La scoperta che nella discoteca dove lavora ci sono stati dei casi di positività al Covid e la ricerca di un tampone che non arriva da ben quattro giorni: una storia di caos e ritardi che ha coinvolto Riccardo Carnevale, il figlio di Paola Perego, che ha 24 anni e lavora come dj tra la Sardegna e l’Argentario. La denuncia è arrivata via social dal marito della Perego, l’agente Lucio Presta, che poi la conduttrice ha condiviso sui suoi profili. “Gli comunicano che alcuni dei partecipanti, gli organizzatori e l’altro dj, risultano positivi al Covid – scrive Presta in un lungo post su Facebook – Lui applica protocollo e chiama il medico di ... Leggi su ilfattoquotidiano

