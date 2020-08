Hyundai Kona Electric, oltre 1.000 km autonomia con una ricarica (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tre esemplari di Kona Electric hanno stabilito un nuovo record di autonomia per i veicoli elettrici Hyundai percorrendo oltre 1.000 chilometri sul circuito di Lausitzring, in Germania, con una singola carica. Tutti e tre gli esemplari del Suv compatto 100% a zero emissioni di Hyundai hanno superato con facilità il test, noto anche come "hypermiling", fermandosi prive di carica dopo aver percorso oltre 1.000 chilometri. Nello specifico: 1.018,7, 1.024,1 e 1.026 chilometri.Inoltre, in relazione alla batteria utilizzata con capacità di 64 kWh, ogni singolo valore raggiunto dalle tre Kona Electric rappresenta un altro record, in quanto il consumo di energia delle auto di 6,28, 6,25 e 6,24 kWh/100 km è ... Leggi su ilfogliettone

