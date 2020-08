Coronavirus, 403 nuovi casi e 5 decessi (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tornano sopra 400 i nuovi positivi al Covid. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Sono infatti 403 (in crescita rispetto ai 320 di ieri), i nuovi contagiati registrati nelle ultime 24 ore. Dato che porta il numero complessivo dall'inizio della pandemia a 254.636. Cresce anche il numero degli attualmente positivi, 15.089, in crescita rispetto ai 14.867 di ieri. Oggi si registrano 5 decessi (+1). Tra i dati che crescono anche quello relativo a coloro si trova in isolamento domiciliare, 14.188 (ieri erano 13.999). in aumento anche i ricoverati con sintomi, 843 (+33). Stabili le terapie intensive: 58 si trovano al momento ricoverati. Il numero dei dimessi tocca 204.142. La Regione con il maggior numero di nuovi contagi è il Veneto (60), seguita da Lombardia (50) e Lazio ... Leggi su iltempo

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 15.089 • Deceduti: 35.405 (+5, +0,01%) • Dimessi/… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 403 nuovi contagi e 5 morti nelle ultime 24 ore - Agenzia_Ansa : Coronavirus: crescono i nuovi contagi, ma anche tamponi: 403 positivi. Le vittime sono 5. Veneto e Lombardia testa… - Italpress : Coronavirus, 403 nuovi casi e 5 decessi - zazoomblog : Coronavirus bollettino del 18 agosto: 13 nuovi contagi in Sicilia. Casi in crescita in Italia (+403) - #Coronavirus… -