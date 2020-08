Ugo Pari 30: Torvaianica omaggia Ugo Tognazzi (Di lunedì 17 agosto 2020) Ugo Pari 30 – Torvaianica omaggia Ugo Tognazzi: dal 21 al 23 agosto il festival “firmato” dai figli. Grande attesa per il Premio dedicato Una festa per uno dei “mattatori” della commedia all’italiana, a distanza di trent’anni dalla sua morte: era il 27 ottobre 1990 quando l’attore, regista, comico e sceneggiatore Ugo Tognazzi ci lasciò nel sonno. Di lui… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

GimboTognazzi : RT @MontiFrancy82: Ugo Pari 30 – Torvaianica omaggia #UgoTognazzi: dal 21 al 23 agosto il festival “firmato” dai figli. Lo Scolapasta d’oro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ugo Pari

Il Tempo

Roma, 16 ago. (askanews) - Diverse le telefonate e i messaggi ricevuti sul cellulare durante il controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, da un contatto memorizzato ...Lutto nel mondo cattolico ma che lascia un sentimento di rammarico in gran parte della società ravennate. Oggi è morto, per un improvviso malore, il sacerdote Ugo Salvatori, per tutti Don Ugo: classe ...