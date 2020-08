Russia, macchina della verità per l'arbitro: rischia la radiazione (Di lunedì 17 agosto 2020) macchina della verità per l'arbitro. Romanzo? Fiction? Pura realtà, quella in cui Vasily Kazartsev rischia di non arbitrare mai più in prima divisione russa. Riavvolgiamo il nastro. Rigore " Spartak ... Leggi su gazzetta

Dopo il Var, oltre il Var. Sul fronte del calcio internazionale, la seconda giornata della serie A russa ha prodotto una decisione federale che va (molto) oltre l’assistenza elettronica all’arbitraggi ...

Spartak Mosca-Sochi, dopo il Var la macchina della verità per l’arbitro Rischia di essere radiato

Sochi assegnando un rigore agli ospiti al 90’, sospeso (assieme all’assistente) e sottoposto all’esame del poligrafo dopo le proteste del presidente dello Spartak, magnate del gas e amico di Putin ...

