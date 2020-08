Regionali, il Pd al M5s: “Insieme in Marche e Puglia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Regionali 2020, da Bruno Astorre, senatore e segretario Pd del Lazio, appello al M5s: “In Puglia e nelle Marche uniamo i progetti” “Unire i puntini per un progetto alto e forte nell’interesse dei cittadini di Marche e Puglia. E’ l’invito che rivolgo alle donne e agli uomini del Pd e del Movimento 5 Stelle che… L'articolo Regionali, il Pd al M5s: “Insieme in Marche e Puglia” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Due baffi di colore: uno rosso rubino, uno giallo senape. Con tratto ascendente sottolineano su fondo bianco nome del candidato e collegio. Ed è una prima nazionale per il simbolo della nuova alleanza ...

Melis (M5s): "Capisco che chiudere discoteche sia un sacrificio, ma dobbiamo tenere alta l'attenzione e non vanificare gli sforzi fatti"

L'analisi del consigliere regionale: "La politica deve, su questo, mantenere equilibrio, ascoltando le indicazioni della comunità scientifica e mediandole con le esigenze economiche" “La premessa d'ob ...

