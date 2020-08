Pompei, sale sul tetto delle Terme centrali per un selfie: è caccia alla turista (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Una turista è salita sul tetto delle Terme centrali, negli scavi di Pompei, per scattare una foto. A riportarlo in giornata è Il Mattino, che ha anche pubblicato la foto della donna, immortalata da un altro dei visitatori presenti sul posto. Il fatto avrebbe avuto luogo nella giornata di Ferragosto e della donna non si conoscono ancora le generalità. La turista sarebbe salita sul tetto percorrendo una scalinata il cui accesso è vietato ai visitatori. La denuncia del fatto, arrivata via web direttamente alla Soprintendenza, ha aperto una vera e propria “caccia” alla donna, che ora rischia una ... Leggi su anteprima24

HuffPostItalia : Turista sale sul tetto delle Terme Centrali agli Scavi di Pompei per scattarsi un selfie - rtl1025 : ?? Sale sul tetto delle Terme centrali, negli Scavi di #Pompei, per scattare delle foto. Ma la turista è stata a sua… - SkyTG24 : Pompei, turista sale sul tetto delle Terme per scattare una foto: indaga la Soprintendenza - fisco24_info : A Pompei sale sul tetto Terme per scattare delle foto: Turista fotografata, scatta indagine Soprintendenza - iISud24 : Pompei, turista sale sul tetto delle Terme centrali per scattare un selfie #17agosto #ilsud24 #pompei #napoli… -