La doppia bufala di Salvini dopo il decreto di Conte: dai contagi dei migranti ai negozi chiusi (Di lunedì 17 agosto 2020) Ci sono almeno due fake news, a questo punto inContestabili, che possono essere imputate a Matteo Salvini dopo il suo video di ieri. L’ex Ministro dell’Interno, infatti, ha pubblicato un intervento poi girato sui suoi canali social con il quale ha commentato l’ultimo decreto di Conte. Quello che, per intenderci, porta con sé una stretta sulle mascherine e la chiusura delle discoteche. Vediamo dunque quali siano state le sue imprecisioni, a poche ore da un sondaggio che in casa Lega ha premiato molto di più Zaia rispetto al Segretario. La bufala di Salvini sul decreto di Conte che prevede negozi chiusi Cavalcando l’onda emotiva del momento, soprattutto per i ... Leggi su bufale

