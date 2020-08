Harry e Meghan Markle, casa trovata: ora focus sul lavoro (che resta un’incognita) (Di lunedì 17 agosto 2020) La vita americana dei Sussex, lontana da diktat e protocolli di Palazzo, ha raggiunto un importante traguardo: Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, infatti, hanno lasciato nei giorni scorsi l’enorme magione di Tyler Perry dove erano ospiti da alcuni mesi e si spostati nella loro nuova residenza californiana, una meravigliosa villa a Montecito, cento miglia a nord di Los Angeles, nella contea di Santa Barbara. Leggi su vanityfair

Ilaria928 : @Gonnyword @Fagottinas_aunt Ormai è palese che Meghan sia verde di gelosia verso Kate, quel giornalista praticament… - panadora23 : RT @VanityFairIt: Meghan Markle è tornata. E a giudicare dalle sue parole si è davvero emancipata dalla Corona britannica: «Mio marito non… - zazoomblog : Harry e Meghan le vacanze italiane con George Clooney - #Harry #Meghan #vacanze #italiane - roberto_lamela : Parla #MeghanMarkle Meghan: 'Felice di essere a casa in America'. E incita al voto: 'Harry non ha mai potuto vota…… - IOdonna : Harry e Meghan Markle cercano lavoro per ripagare il supermutuo della villa a Hollywood -