Giffoni Innovation Hub, Tesauro: L’imprenditoria apprenda dai ragazzi (Di lunedì 17 agosto 2020) di Francesco Bellofatto Dal 18 al 29 agosto a Giffoni Valle i “dreamers”, giovani sognatori under30, sono i protagonisti della sesta edizione di Next Generation: dodici giorni per parlare e confrontarsi di creatività e imprenditoria, in una visione di futuro sostenibile e innovativo in cui le competenze digitali possano spianare loro la strada in un nuovo tipo di economia e un mercato del lavoro costantemente in evoluzione. L’edizione 2020 della rassegna realizzata da Giffoni Innovation Hub, cade in un momento di grandi trasformazioni globali: “La pandemia è stata, ed è ancora, una grande sfida da affrontare – dice Luca Tesauro, Ceo e co-Founder di Giffoni Innovation Hub -, ma dalle grandi crisi possiamo trarre insegnamenti e ... Leggi su ildenaro

