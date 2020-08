"Crimi ha svelato il bluff di Conte e Lamorgese". Salvini lo becca: ci teniamo i migranti (Di lunedì 17 agosto 2020) Sui migranti la maggioranza si frega da sola. "Mentre gli sbarchi non si fermano e il ministro Lamorgese annuncia modifiche ai Decreti sicurezza per destinare 'risorse ingenti' all'accoglienza, si svela un altro bluff del governo", accusa Matteo Salvini. "A settembre - prosegue il leader della Lega - Conte e Lamorgese avevano annunciato l'accordo di Malta per la ricollocazione automatica in alcuni Paesi dell'Ue, ma ora il viceministro Vito Crimi ammette che non è così, tanto che gli altri governi europei mandano ancora le loro delegazioni nei centri di accoglienza italiani per intervistare gli immigrati e decidere il da farsi". Il riferimento del leader della Lega, nonché ex ministro degli Interni, è alla presenza della delegazione ... Leggi su liberoquotidiano

