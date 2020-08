Con PS5 e Xbox Series X dietro l'angolo arrivano i primi TV da gaming a prezzo accessibile targati TCL (Di lunedì 17 agosto 2020) Mancano ancora pochi mesi all'uscita di PS5 ed Xbox Series X: le due console promettono un 4K nativo e quindi ciò si traduce con immagini molto più nitide con maggior immersività nei giochi. Da tempo i giocatori su console hanno atteso questo momento, ma i televisori presenti sul mercato che sfrutteranno appieno le caratteristiche delle console hanno costi proibitivi. Almeno, fino ad oggi, visto che TCL sta collaborando con THX per produrre un TV 4K HDR da gaming a prezzi più accessibili, partendo da 649,99 dollari.Nell'aggiornamento annuale della serie TCL Classe 6, la versione 2020 passa ufficialmente al supporto QLED, un salto sostanziale rispetto ai modelli precedenti che si basavano sui LED tradizionali. Secondo i materiali di marketing di TCL, l'azienda sta cercando di supportare fortemente il pubblico ... Leggi su eurogamer

