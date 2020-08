Che succede agli smartphone Huawei ora che è scaduta la licenza di Google (Di lunedì 17 agosto 2020) La promessa fatta da Huawei quindici mesi fa e ribadita più volte che i dispositivi con Android installato continueranno a ricevere aggiornamenti potrebbe scontrarsi con la dura realtà delle sanzioni Usa. Le società statunitensi sono state autorizzate a collaborare con Huawei, almeno in misura limitata, sebbene la società cinese sia sulla lista nera delle minacce alla sicurezza. Questa "licenza generale temporanea" era valida per 90 giorni ed è stata prorogata più volte. Fino ad ora. Cosa significa che la licenza è scaduta Come riportato dal Washington Post, l'ultima licenza è scaduta il 13 agosto e Google e Huawei hanno ... Leggi su agi

lucianonobili : Ma che succede ora se si scopre che nessun parlamentare di @ItaliaViva ha preso il bonus #Inps? Chiedo per un amico. - emergency_ong : 'E vi preghiamo, quello che succede ogni giorno non trovatelo naturale. Di nulla sia detto: 'È naturale' in questi… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Inps, quello che non torna nell’auto… - tommosmjle_ : @choosethelifee ehi che succede? vieni in chat - jesuisllaura : @mesonorotta Io no. Che succede? -

Ultime Notizie dalla rete : Che succede Che cosa succede tra Musk e Biden Startmag Web magazine “Semo vintuno”, racconto breve di Mira Carpineta

C’era ancora qualche ora di luce e doveva sbrigarsi. Il pane e le sagnette[1] con i fagioli erano pronte. Sistemò la callara[2] nel canestro, avvolta nel panno della tovaglia, con il coperchio serrato ...

Due ragazzi di Torino combattono l’odio con l’ironia su Instagram e Tik Tok

Lui è Mohamed e ha 27 anni, lei è Raissa e ne ha 24 anni. Sono fidanzati e raccontano il loro amore da Torino, dove vivono, come tante altre coppie. Solo che Mohamed ha origini marocchine ed è musulma ...

C’era ancora qualche ora di luce e doveva sbrigarsi. Il pane e le sagnette[1] con i fagioli erano pronte. Sistemò la callara[2] nel canestro, avvolta nel panno della tovaglia, con il coperchio serrato ...Lui è Mohamed e ha 27 anni, lei è Raissa e ne ha 24 anni. Sono fidanzati e raccontano il loro amore da Torino, dove vivono, come tante altre coppie. Solo che Mohamed ha origini marocchine ed è musulma ...