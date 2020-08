Calciomercato Torino – Si avvicina Biglia – Linetty vuole i granata – Non si molla Krunic (Di lunedì 17 agosto 2020) Calciomercato Torino che sta entrando nel vivo con trattative portate avanti a ritmo serrato per regalare a Giampaolo i calciatori richiesti come Linetty, Krunic e Biglia. Biglia sempre più vicino Lucas Biglia, appena svincolatosi dal Milan è sempre più vicino al Torino. Il centrocampista aveva quasi deciso di rientrare nella sua Argentina, ma la chiamata del Toro gli ha fatto cambiare opinione. Dai primi sondaggi si è passati rapidamente a una trattativa vera e propria, intorno alla quale è crescente la fiducia di tutte le parti. Si ragiona su una base biennale: il Toro ha messo sul piatto un contratto di un anno con un’opzione per il secondo, una prospettiva che al giocatore non dispiace. Per esperienza e ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato, interesse del #Torino per Marchwinski E sul polacco c'è anche la #Juventus - DiMarzio : #Genoa, niente riscatto per #IagoFalque Le ultime news di #Calciomercato - DiMarzio : #Atalanta contatti in corso per #Vojvoda e #Miranchuk #Calciomercato - sscalcionapoli1 : Da Torino: 'Pellegrini, tra le pretendenti c'è anche il Napoli' #calciomercato - GIUSPEDU : RT @MilanNewsit: Torino, occhi anche su Krunic ma con il Milan se ne parlerà più avanti -