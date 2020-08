Traffico Roma del 16-08-2020 ore 15:30 (Di domenica 16 agosto 2020) Luceverde Roma trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo e consolari resta intenso il Traffico sulle strade prossime alle località balneari è proprio nei pressi del Lido di Ostia che la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente avvenuto in via di Castelfusano a ridosso dell’omonima Piazza disagi tutto sono contenuti a Montesacro nuovi lavori da oggi in via Nomentana si tratta di interventi alle tubature dell’acqua all’altezza di via Ettore Romagnoli è bene fino a settembre la strada sarà transitabile a senso unico alternato non si esclude la formazione di code nelle ore di maggior Traffico sulla linea B della metropolitana servizio interrotto tra le ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 16-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Roma, poliziotto investito in autostrada: è in condizioni critiche

La giornata di ieri sta costando caro ad un agente della Polizia Stradale, investito ieri mentre era di servizio su un tratto autostradale di Roma. A darne notizia è anche il canale ufficiale delle Fo ...

Incidenti stradali, grave poliziotto investito in autostrada: 2 fermati

È ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico Gemelli l’agente della polizia stradale di Settebagni che, mentre era in servizio nel pomeriggio di Ferragosto, è ...

