Tik Tok, l’applicazione che alimenta la guerra fredda tra Usa e Cina (Di domenica 16 agosto 2020) Roma, 16 ago – Nuove frecce vengono scagliate dagli Usa contro Tik Tok. Stavolta a vestire i panni dell’arciere non è stato Donald Trump, bensì il noto quotidiano Wall Street Journal. Un’indagine portata avanti dal giornale, infatti, pare confermare i dubbi mossi dall’amministrazione statunitense guidata dal presidente repubblicano, che ha dato un vero e proprio ultimatum al colosso cinese ByteDance Ltd, creatore della nota app. Praticamente se entro il 21 settembre prossimo le attività americane della popolare applicazione non dovessero passare nelle mani dei colossi informatici americani (Microsoft e Twitter sono già in pole position), Tik Tok sarà vietata negli Stati Uniti. Il quotidiano di proprietà di Rupert Murdoch, basandosi sui dati raccolti nel corso della sua inchiesta, sostiene con sicurezza che ... Leggi su ilprimatonazionale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo in cui si afferma che il colosso cinese di Internet ByteDance, deve vendere la sua partecipazione nell'app Musical.ly ...

