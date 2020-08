Nuova offensiva di Israele contro Hamas: lampi, colonne di fumo e fiamme illuminano il buio della notte di Gaza – Video (Di domenica 16 agosto 2020) Cresce la tensione al confine con Gaza. Dopo il lancio di due razzi – e palloni incendiari durante il giorno – dalla Striscia verso le comunità israeliane a ridosso di Gaza, l’aviazione israeliana in risposta ha colpito a due riprese obiettivi di Hamas nel sud dell’enclave palestinese. Tra questi – ha fatto sapere il portavoce militare – una struttura militare usata per lo stoccaggio di munizioni per i razzi. Nella notte, a Khan Yunis (nella Striscia di Gaza meridionale), lampi e colonne di fumo e fiamme hanno illuminato il buio. I due razzi lanciati da Gaza sono stati entrambi intercettati dall’Iron Dome, il sistema di difesa antimissili israeliano, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano

