Moto3 – Albert Arenas trionfa in Austria, poi piovono penalità: Celestino Vietti perde il podio (Di domenica 16 agosto 2020) La domenica motociclistica in Austria si apre con il consueto appuntamento con la Moto3. Sul tracciato di Spielberg il primo successo di giornata va ad Albert Arenas che si conferma leader del Mondiale con 95 punti. Alle spalle dello spagnolo si piazzano Masia e Ogura. Al termine della corsa però una pioggia di penalità stravolge la classifica. Ogura e Binder vengono retrocessi di una posizione per aver toccato ‘il verde’ al di fuori del cordolo nell’ultimo giro. Celestino Vietti sale sul terzo gradino del podio ma solo per qualche minuto, perché anche il pilota dello Sky Racing Team VR46 viene retrocesso per aver superato i limiti della pista. Il terzo posto va dunque a McPhee (6° in pista).L'articolo ... Leggi su sportfair

Albert Arenas di forza al Red Bull Ring, ecco il terzo centro stagionale per il leader iridato. Podio completato da Jaume Masiá e John McPhee. Gara Moto3 incandescente, lotta senza tregua, guizzo fina ...

