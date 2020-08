La storia di Alphonso Davies, fenomeno teenager del Bayern (Di domenica 16 agosto 2020) Minuto 62 del quarto di finale di Champions League, il ragazzo canadese Alphonso Davies, non ancora vent'anni, umilia Nélson Semedo con un gioco di gambe che sembra quasi calcio da strada, se non fosse per il successivo scatto breve verso l'area, da atleta d'élite. Pochi secondi prima, più vicino al centrocampo, aveva dribblato l'aristocrazia, Messi e Vidal. È entrato nell'area del Barcellona. Di solito queste azioni sospese e prolungate di velocità e tecnica non finiscono bene, è difficile fare la cosa giusta in uno stato di tale accelerazione fisica ed emotiva. Eppure Alphonso Davies fa proprio la cosa giusta, con una calma fuori dalla realtà. In un'azione piena di sensazionale bellezza, la parte migliore è la scelta del tempo per il passaggio a Kimmich, che deve ... Leggi su gqitalia

RefugeesWelco10 : RT @RWelcomeItalia: ?? Da un campo rifugiati in Ghana, dove la sua famiglia aveva trovato riparo fuggendo dalla guerra in Liberia, alla Cham… - maggioran : RT @riccmaccioni: Alphonso Davies protagonista dell'8 a 2 del Bayern sul Barcellona è un canadese nato in un campo profughi del Ghana da ge… - MarcoRotunno : RT @RWelcomeItalia: ?? Da un campo rifugiati in Ghana, dove la sua famiglia aveva trovato riparo fuggendo dalla guerra in Liberia, alla Cham… - zanarluke : RT @riccmaccioni: Alphonso Davies protagonista dell'8 a 2 del Bayern sul Barcellona è un canadese nato in un campo profughi del Ghana da ge… - Athena79987849 : RT @riccmaccioni: Alphonso Davies protagonista dell'8 a 2 del Bayern sul Barcellona è un canadese nato in un campo profughi del Ghana da ge… -