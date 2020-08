Kamala Harris, con lei vicepresidente il motto delle suffragette assumerà il suo vero significato (Di domenica 16 agosto 2020) Ironia della sorte vuole che nel centennale della vittoria delle suffragette americane, che cade il 18 agosto di quest’anno, a portare la prima donna e la prima donna di colore alla Casa Bianca in qualità di vice-presidente potrebbe essere Joe Biden, accusato da diverse ex colleghe di averle messe a disagio durante la sua lunga carriera politica in quanto oggetti di desiderio sessuale. Biden non brilla neppure nel campo delle discriminazioni razziali, all’inizio della campagna elettorale fu la stessa Kamala Harris, adesso scelta da lui quale vice-presidente, ad attaccarlo per aver messo il freno alla politica di integrazione razziale nelle scuole quando lei era bambina. Tutto ciò però è irrilevante. Nelle elezioni presidenziali al tempo del coronavirus dove tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano

