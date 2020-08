Da calciatore a sub: Cristiano Ronaldo va 14 metri sott’acqua solo con la maschera. E ironizza: “Chiamatemi Nettuno” – Video (Di domenica 16 agosto 2020) Il campione del mondo Cristiano Ronaldo durante le sue ferie si è cimentato in una performance da sub: il calciatore è andato 14 metri sott’acqua senza bombole, solo con l’aiuto di una maschera. Il Video ha fatto in poche ore il giro dei social. Nel condividerlo lui stesso ha ironizzato: “Chiamatemi Nettuno”. Invitando poi i lettori a non replicare le azioni. L'articolo Da calciatore a sub: Cristiano Ronaldo va 14 metri sott’acqua solo con la maschera. E ironizza: “Chiamatemi Nettuno” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

