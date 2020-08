Coronavirus in Italia, 4 morti e 479 nuovi casi in 24 ore. Più ricoveri, anche in terapia intensiva (Di domenica 16 agosto 2020) Sono 479 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 4 i decessi. E' quanto riporta il quotidiano bollettino sulla situazione del covid-19 in Italia pubblicato dal ministero della Salute. Ieri i nuovi casi positivi erano stati 629 e i decessi 4. Sono 56 invece le persone ricoverate in terapia intensiva rispetto i 55 pazienti di ieri. Oggi 787 persone sono ricoverate con sintomi (ieri erano 764), 13.890 sono in isolamento domiciliare (ieri erano 13.587). Le persone attualmente positive nel nostro paese, ad oggi, sono 14.733 (ieri erano 14.406). Nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 36.807 tamponi, ieri erano stati 53.123.I casi di persone positive al Coronavirus oggi in ... Leggi su ilfogliettone

