Bruno Fernandes: «La Premier è un altro mondo. Dall'Italia ho imparato»

Bruno Fernandes ha commentato l'impatto con la Premier Stasera il Manchester United affronterà il Siviglia per le semifinali di Europa League.

«Non posso dire che sia stato semplice, ma abbiamo fatto risultati e io ho segnato dei gol, l'allenatore e lo staff mi hanno aiutato. Poi ho giocato in Italia, quindi so cosa vuol dire giocare in campionati stranieri, lontani dal mio paese. Certo, la Premier è un altro mondo».

