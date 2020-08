Ascolti Tv sabato 15 agosto Ferragosto (Di domenica 16 agosto 2020) (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata La Sai L’Ultima? replica milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Una storia da cantare milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Incubo in Paradiso milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Stardustmilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % C’era una volta nel west mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Sabrina mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Three Identical Strangers mila e % Laguna Blu mila e% In mezzo scorre il fiume mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche Guida tv domenica 16 ... Leggi su dituttounpop

antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2561 — Ascolti da domenica 9 a sabato 15 agosto 2020: stabili i finale di stagione… - toysblogit : Ascolti tv sabato 14 agosto 2020 - patty75443750 : @GiudiceRosy Mi sono rtwttata ieri sera perché leggevo che nessuno aveva avuto il coraggio di mettere gli ascolti d… - patty75443750 : Mi rtwtto io gli ascolti li pubblico qualsiasi siano e famose a capi. La cattiveria sta sempre in fondo ai vostri c… - il_Case : Ascolti TV | Sabato 8 agosto 2020. Domina Barcellona-Napoli (23.7%), Una Storia da Cantare 12% |… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato Ascolti Tv sabato 15 agosto Ferragosto Dituttounpop Ascolti Tv sabato 15 agosto Ferragosto

Per andare da A a B passereste prima per C? Se si perchè? e D? Non rischia di offendersi se non gli facciamo nemmeno un saluto? Ma soprattutto, che razza di bio è questa? Siete sicuri di volere una bi ...

Weekend di Ferragosto in Granda? Scopri che cosa fare, tra spettacoli, musica, escursioni e grigliate

Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere sabato 15 e domenica 16 agosto. Evento clou il concerto di Ferragosto presso la reggia di Valcasotto Le note del maestro Ennio Morricone apriranno la quar ...

Per andare da A a B passereste prima per C? Se si perchè? e D? Non rischia di offendersi se non gli facciamo nemmeno un saluto? Ma soprattutto, che razza di bio è questa? Siete sicuri di volere una bi ...Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere sabato 15 e domenica 16 agosto. Evento clou il concerto di Ferragosto presso la reggia di Valcasotto Le note del maestro Ennio Morricone apriranno la quar ...