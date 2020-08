Traffico Roma del 15-08-2020 ore 10:30 (Di sabato 15 agosto 2020) Luceverde Roma Bari trovati l’ascolto in studio Daniele guerrisi sensibilmente migliorata la situazione sulla A1 Roma Firenze in precedenza penalizzata da un incidente avvenuto al km 554 all’altezza di Guidonia Montecelio verso Roma al momento tu non segnalati rallentamenti per il Traffico intenso tre a Magliano Sabina e Orte verso Firenze e tra Valmontone verso Napoli incolonnamenti a tratti anche sulla A24 Roma-l’aquila-teramo da Settecamini a Tivoli verso Teramo incolonnamenti in uscita dalla capitale anche sulla Pontina dal raccordo fino a Castel di Decima verso Latina in città ricordiamo la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviazione per l’intera giornata per le linee bus che normalmente vi sitano via San Giovanni lavori di manutenzione in largo ... Leggi su romadailynews

Ancora disagi per i pendolari. In questo pomeriggio 'bollente' di metà agosto, un incendio a Roma ha bloccato il traffico ferroviario, con diverse ripercussioni per i ciociari in viaggio. Tutti blocca ...

Lodi si rifà il porfido, rivoluzione in centro:

Cantieri in pieno centro storico subito dopo Ferragosto. Se lunedì si partirà con piazza Ospitale chiusa per il rifacimento del porfido, martedì si continuerà con via XX Settembre bloccata al traffico ...

