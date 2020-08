Stazione di Torino, immigrato con un coltello tra le mani crea il panico tra la gente e fa a botte con gli agenti (Di sabato 15 agosto 2020) Tensione alla Stazione di Torino Porta Susa. Come accaduto in molte città italiane, in questa estate di violenze, un altro immigrato ha seminato terrore. E come al solito era armato, aveva una lama (e anche questa è una pessima consuetudine). L’immigrato infatti si aggirava tenendo minaccioso un coltello tra le mani. Caos e paura tra la gente. Un passante ha visto cosa stava accadendo e ha chiamato i poliziotti in servizio nello scalo ferroviario. Gli agenti sono intervenuti. Quando l’uomo, un venticinquenne del Mali, ha visto la pattuglia, ha provato a fuggire. La colluttazione nella Stazione di Torino La corsa ha avuto fine quando i poliziotti l’hanno raggiunto. Ma ... Leggi su secoloditalia

