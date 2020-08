Sii sempre mare (Di sabato 15 agosto 2020) Di Vincenzo Calafiore 15 Agosto 2020 Udine Italy 17.08.2019 L. 633/41 Proprietà Intellettuale Riservata “…. Vivere non è solamente oltre tutto, anche sprecare il tempo in cose fatue e inutili, come la fama e il successo, vivere è magia, sogno. Quindi non rinunciare mai a un sogno Perché sarebbe come rinunciare a vivere. Vivere vuole dire essere mare che pur infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci sempre. “ Vincenzo Calafiore Sai quante volte ti ho cercata e quante volte ho trovato i tuoi occhi … è stata una specie di attesa infinita, una danza spagnola, forte e segreta … che viai via sfumò nei miei silenzi. Ho imparato ad amarti ... Leggi su laprimapagina

hugmezaynx_ : @g1ul145 Sii! Esplorano luoghi abbandonati ed è davvero affascinante! Tra l'altro ne è molto appassionata e ha molt… - Yleniaa____ : @lousdaffodils Mi distrugge immaginare ciò che hai passato. Sii sempre forte e non arrenderti mai. Grazie per le me… - jessicahazizaj1 : @_suixide_ sii forte per lei,sono sicura che lei ti ami intensamente,sei fortunato ricordatelo sempre ?? - daia_a : RT @jnkyjm: [Hoseok] “ti guardo e ti sostengo sempre... non ti ammalare e sii sano mentre ti alleni duramente. indossa queste scarpe e cam… - cloudhvpe : RT @jnkyjm: [Hoseok] “ti guardo e ti sostengo sempre... non ti ammalare e sii sano mentre ti alleni duramente. indossa queste scarpe e cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Sii sempre Sii sempre mare - La Prima Pagina La Prima Pagina Luxuria: «Francesca Pascale? Una donna senza schemi. Ora è felice ma con Berlusconi è stato amore vero»

L’ ultima volta che vi siete sentite? «Stamattina». E di che umore era Francesca? «Mmm... non buono». Questioni di cuore o di bilancio? «Era preoccupata, punto. Non posso dirle altro sennò si arrabbia ...

Dovizioso: "Chi decide in Ducati? Alla fine comanda Dall'Igna"

La decisione legata al futudo di Dovizioso in Ducati è stato uno dei temi caldi della giornata, ma finalmente il forlivese ha ritrovato anche il feeling con la Desmosedici GP. Andrea Dovizioso e la Du ...

