Messa di Ferragosto sabato 15 in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di sabato 15 agosto 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di sabato 15 agosto. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le ... Leggi su sportface

ddeecalcomanie : Ferragosto con mia madre che va a messa, mio padre al mare e io che resto a studiare Una festa con grande senso e rigore direi - Cremonaoggi : Ferragosto a Crema: alle 10 la messa del Vescovo. La sera tortellata e cinema sotto le stelle - Susanna03447691 : Firenze si è messa il vestito più bello. Vi aspettiamo in tanti.. BUON FERRAGOSTO BY FLORENCE - FanariMarcello : La messa di ferragosto ai tempi del covid-19 @ Guspini - matibo11 : RT @ValerioLivia: @erminiopasquat1 @BrindusaB1 @lagatta4739 @karmendida @scastaldi9 @matibo11 @migliaccio31 @NadiaZanelli1 @lissablu68 @Reb… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa Ferragosto Rocca di Papa - A Ferragosto torna la Santa Messa per l'Assunta, al parco "La Pompa" Castelli Notizie Fatti i primi 55 tamponi, ma in quanti rientrano dai Paesi a rischio? «Impossibile saperlo, ma possiamo farne mille al giorno»

ANCONA - Si naviga a vista perché questo l’aspetto più inquietante: nessuno immagina quanti siano gli anconetani e i marchigiani di rientro da Grecia, Croazia, Spagna e Malta, i quattro Paesi europei ...

Ferragosto senza turisti, l’appello del Comune: “Cagliaritani visitate la vostra città”

in questa caldissima estate messa a rischio dal recente Lockdown. “È stata inaugurata appena una settimana fa, proprio in previsione del Ferragosto, per potenziare l’offerta culturale – prosegue la ...

